Celiachia, Deidda: Presto digitalizzazione buoni cartacei e utilizzo sull’intero territorio nazionale, dal Ministero arriva conferma. Impegno rispettato da FdI

“Dopo aver depositato una proposta di legge e sollecitato più volte il Governo, attraverso ordini del giorno, di cui uno approvato dall’Esecutivo Conte 2 a maggio, finalmente dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero delle Finanze, ci giunge notizia che si sta procedendo alla lavorazione di un decreto che definirà le regole e le modalità informatiche per abolire i buoni cartacei per celiaci – ancora esistenti in diverse Regioni – caricarli su tessera sanitaria e permetterne l’utilizzo sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una battaglia storica di Fratelli d’Italia che, finalmente, dopo numerose pressioni si sta concretizzando. Continueremo a vigilare fin quando il decreto non entrerà in vigore”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e prima firmatario di una proposta di legge volta in tal senso insieme alla Capogruppo di FdI in Commissione Salute Maria Teresa Bellucci, al Resp. Dip. Marcello Gemmato e a tutto il gruppo di FdI alla Camera dei Deputati;



Anche la vice coordinatrice provinciale di Cagliari, nonchè consigliere comunale di Seui si reputa soddisfatta dell’impegno mantenuto dal Ministero.



“Ho iniziato questa battaglia prendendo spunto dalla realtà di Seui (che credo corrisponda alla realtà isolana), dove i soggetti celiaci devono recarsi due volte all’anno all’ospedale di Lanusei all’ufficio ticket per poter ritirare i buoni cartacei. Tutto ciò provoca solo dei disagi, poiché molte volte si è costretti a chiedere giorni di ferie e percorrere chilometri con una spesa ingente. Caricati nella tessera sanitaria e potendoli spendere liberamente senza più vincoli, si risparmieranno soldi, tempo e tanti disagi”, sostiene Manuela Lai, consigliere comunale di Seui, vice coordinatrice provinciale di Cagliari e Resp. dip. Sanità.

