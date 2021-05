Covid, Montaruli: Urgente affrontare aumento problemi psicologici

“In questo anno di pandemia, chiusure, limitazioni e comunicazioni schizofreniche, sono esponenzialmente aumentati i problemi psicologici tra i cittadini. Questa è un’urgenza di cui il governo deve occuparsi immediatamente. Sono pericolosamente aumentati i suicidi e i disagi tra i giovani ma non vi è un reale progetto di rafforzamento dei sostegni psicologi e psichiatrici a loro dedicati. Alla crisi pandemica si affiancano anche una crisi psicologica ed economica preoccupanti che il governo sta dimostrando di non saper gestire in maniera adeguata”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ospite della trasmissione Coffee Break in onda su La7.