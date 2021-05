Dl sostegni, Rizzetto: Occorre incidere di più su costi fissi aziende

“Nel decreto Sostegni ci sono cose che potrebbero andare bene come l’eliminazione dei codici Ateco ma ce ne sono tante altre che dimostrano che il governo Draghi continua nella scia del governo Conte. Manca uno strumento perequativo per i professionisti autonomi che sono fra le categorie meno tutelate e garantite in questa crisi. Si sarebbe dovuto fare qualcosa in più sullo stralcio delle cartelle esattoriali, si compensa poco meno del 4% delle perdite di un anno di un’azienda e non si incide sui costi fissi come Fratelli d’Italia chiede da tempo”.

Così Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo a Radio Anch’io.