Libia, Stancanelli: Episodio grave, continueremo il nostro impegno in Europa a favore dell’attività della nostra pesca

In merito all’episodio dell’aggressione libica ai danni dei pescherecci di Mazara del Vallo, con il ferimento del comandante dell’“Aliseo”, l’europarlamentare siciliano Raffaele Stancanelli (FdI- ECR) dichiara:

“L’aggressione ai pescherecci di Mazara del Vallo ed in particolare all’”Aliseo” con il ferimento del suo comandante Giuseppe Giacalone da parte delle motovedette libiche, è di una gravità inaudita! Come europarlamentare siciliano e membro della Commissione Pesca che ogni giorno si batte in seno alle istituzioni dell’Ue per salvaguardare l’attività dei nostri pescherecci, condanno l’episodio violento che rischia di vanificare i nostri sforzi.

Esprimo solidarietà al comandante ferito e a tutti quei pescatori che ogni giorno, da troppo tempo, rischiano la vita a causa di questi attacchi e chiedo che venga fatta piena luce sulla vicenda. Da parte mia continuerò nel mio impegno affinché l’Europa possa prendere una posizione più determinata per la risoluzione definitiva del problema scongiurando, a questo punto, tragedie assolutamente prevedibili”.

