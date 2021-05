Recovery, Donzelli: Non alimentare false illusioni su risorse

In questo anno e mezzo di pandemia il Parlamento ha votato sforamenti di bilancio per 180 miliardi, adesso con il Recovery Fund dobbiamo decidere come spendere poco di più ma in cinque anni. Se anche fossero i 240 miliardi sbandierati da Draghi si tratta di soldi importanti ma non rivoluzionari rispetto a ciò che abbiamo già fatto. Non diamo agli italiani aspettative superiori alla realtà: è un periodo in cui dobbiamo spendere per sostenere l’economia e far ripartire la nostra nazione, e infatti noi abbiamo votato responsabilmente tutti gli sforamenti necessari, ma attenzione a non alimentare false illusioni”.

Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, intervenendo alla trasmissione “Agorà”, su Rai 3.