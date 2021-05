Vaccini, Ferro: Ancora tanto da fare per recuperare fallimentare gestione Arcuri

“Fratelli d’Italia continua ad evidenziare che c’è un forte ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze di un patrimonio comune sui diritti di proprietà e sui brevetti dei vaccini. Ma oltre al problema legato allo stato della loro produzione, bisognava agire comunque in maniera diversa rispetto a quanto fatto dal governo italiano in questo anno di pandemia. Grazie al generale Figliuolo c’è stato un cambio di marcia nella campagna vaccinale dopo la gestione fallimentare e ideologica di Arcuri e del governo Conte. Il governo non vuole affrontare seriamente i problemi evidenziati non solo da Fratelli d’Italia ma anche da diversi presidenti di regione che riguardano il coprifuoco, i trasporti, le cure familiari, gli investimenti sulla sanità e le scuole”.

Così Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia ospite della trasmissione Start di Skytg24.