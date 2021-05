Deidda: grazie al Generale Di Stasio e auguri al Colonnello Levato, nuovo comandante della brigata Sassari

“Un grazie di cuore al Generale Di Stasio per il grande amore con cui ha portato avanti il suo mandato da Comandante della Brigata Sassari. Insieme ai nostri uomini e donne della “Sassari” ha reso onore alla storia della Brigata. Il suo amore per la Sardegna resterà nella storia come essere riusciti ad aprire il reggimento logistico da anni atteso e avere lavorato, ancora di più, per avvicinare l’Esercito alla gente. Un’attenzione per il proprio personale che gli fa onore. Auguri per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire, sicuro che farà ancora meglio con in cuore la nostra Isola. Al Colonello Levato i nostri auguri per il nuovo incarico con l’impegno di essere sempre al suo fianco e alla Brigata per il bene delle nostre Forze Armate, della Sardegna e dell’Italia”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione e Resp. Dip. Difesa

