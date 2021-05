Alitalia, Lollobrigida: salvare la compagnia elemento unificante tra forze politiche

“Il marchio Alitalia va difeso: serve una pianificazione strategica per il rilancio della compagnia aerea. Salvarla deve essere un elemento unificante tra tutte le forze politiche. Questo è quello che Fratelli d’Italia vuole fare pur stando all’opposizione. Prima dell’interesse di parte, con lo spirito patriottico che ci contraddistingue, crediamo occorra avere direttrici comuni con tutti i partiti presenti in Parlamento che in modo trasversale proteggano l’interesse nazionale. In questa fase sindemica che stiamo attraversando con una grande emergenza sanitaria ed economica, alcuni settori che già prima avevano difficoltà, con l’avanzare della crisi si sono ritrovati in ginocchio. Questo è quanto successo alla nostra compagnia di bandiera. Provare a salvare il vettore di punta del nostro sistema nazionale di trasporto è l’obiettivo che deve perseguire l’intera classe politica”.

Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida intervenendo alla conferenza stampa ‘Crisi Alitalia: quale futuro per la compagnia e per decine di migliaia di lavoratori’.