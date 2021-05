Covid, Foti: sport in ginocchio per decisioni Governo

“Ad oggi il governo continua a tenere chiuse le palestre e gli impianti sportivi causando a tutto il settore danni economici irrecuperabili. Non saranno sufficienti i miseri ristori previsti per far ripartire strutture che sono chiuse da più di un anno. A piscine, campi di allenamento, e strutture complesse, servono soldi immediati per poter attuare i lavori di manutenzione necessari e far ripartire le attività. Dopo un accanimento durato più di un anno, il settore sportivo, soprattutto quello dilettantistico, è al collasso e a pagare i danni saranno i nostri giovani e il benessere psicofisico dei tanti italiani che amano lo sport”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Studio24 in onda su RaiNews24.