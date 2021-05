Immigrazione, Varchi: Lampedusa al collasso serve blocco navale

“In 48 ore più di 2mila persone sono sbarcate a Lampedusa. La continuità nella fallimentare gestione degli immigrati dal governo Conte al governo Draghi è preoccupante. L’Italia viene invasa da migliaia di irregolari che portano guadagno unicamente a chi vuole lucrare sul commercio di essere umani e sulle tragedie. L’isola è al collasso e, complice il bel tempo, la situazione non potrà che peggiorare. Sono urgenti misure rigide come il blocco navale, chiesto da sempre da Fratelli d’Italia. Mentre numerose attività sono chiuse e gli italiani subiscono il coprifuoco, migliaia di immigrati sono liberi di girare liberamente per il nostro territorio con tutti i pericoli sanitari che ne derivano”.

Così il deputato siciliano di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

