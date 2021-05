Migranti, Rampelli: Lampedusa al limite. Interpellanza Governo su sbarchi a frotte in pandemia ancora in corso

“Solo la notte scorsa sono sbarcati a Lampedusa 635 migranti a bordo di 4 barconi. Nelle ultime 24 ore approdati oltre 2100 profughi, trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacola che può contenerne al massimo 200. Un’altra imbarcazione, con a bordo circa 70 persone, sta per giungere al molo Favaloro. Clandestini a frotte e centri di primo soccorso in crisi. Una situazione ormai al collasso. Siamo di fronte ad un’invasione che può diventare incontrollabile, dove si rischia di replicare il quinquennio nero iniziato con Mare Nostrum ma che ora sarebbe ancora più grave con una pandemia in corso e una crisi economica che non ammette superficialità. Sto depositando un’interpellanza per chiedere al Governo come intende gestire il traffico di uomini che sta riprendendo verso l’Italia in quantità, dimostrando che si è riattivato il terribile mercato di uomini e bambini che sta funestando Europa e Africa. Rinnoviamo la nostra proposta al premier Draghi: attivare accordi bilaterali con la Libia e bloccare conseguentemente i barconi riaccompagnandoli nei porti libici vin il supporto della nostra Marina militare”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.