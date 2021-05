Comunali, La Russa: da Fdi nessun no, mancata solo occasione di confronto

“In maniera serena ribadiamo che non c’è alcun ‘no’ nei confronti di Albertini, Bertolaso, Dallocchio, Lupi e altri possibili candidati ma è semplicemente mancata l’occasione di confrontarci con gli alleati. Nella precedente tornata elettorale, quella delle regionali, avevamo di comune accordo deciso di commissionare alcuni sondaggi, non di singoli partiti ma di coalizione. Sondaggi che non sono degli oracoli ma che possono esserci utili ad orientare la decisione finale. Qualora poi, la differenza tra i candidati dovesse essere di pochi punti allora deve essere la valutazione politica e il fiuto a sopperire”.

Così il vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, intervenendo alla trasmissione Radio Anch’io in onda su Rai Radio 1.