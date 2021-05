Elezioni, Lollobrigida: centrodestra coeso farà sua parte

“Il giudizio negativo su Virginia Raggi sindaco di Roma è condiviso anche dalle forze politiche di sinistra tanto da mettere a rischio l’alleanza tra PD e M5S. Lo stesso succede per Gualtieri, ex ministro del pessimo governo Conte 2, che non è stato confermato da Draghi. Leggiamo che Zingaretti si è reso disponibile a candidarsi solo con la certezza di vincere a tavolino e continua a far finta di nulla sugli scandali mascherine e concorsopoli della Regione Lazio di cui è presidente. Il centrodestra ci sarà, farà la sua parte approfondendo nomi e proposte serie, secondo il principio di quella coesione che a sinistra manca e che ci ha permesso di vincere e ben governare in tante regioni”.

Lo ha detto intervenendo ad Agorà il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.