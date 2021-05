Immigrati, Delmastro: Italia non diventi campo profughi dell’Europa

“Di fronte ai 13mila sbarchi dall’inizio dell’anno occorre una politica diversa dal passato e l’unica soluzione per arrestare l’invasione ed evitare che l’Italia diventi il campo profughi dell’Europa è il blocco navale. In Libia abbiamo un ulteriore fattore perturbatore come il sultano Erdogan che scarica da sud – come da est – gli immigrati per minacciare quella Europa che spende centinaia di miliardi di euro per difendere la frontiera ad Est ma investe solo qualche centinaio di milione a Sud”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia ospite della trasmissione Omnibus in onda su La7.