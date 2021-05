“Il governo Draghi sta dimostrando di non saper essere in grado di gestire i flussi migratori così come ogni volta che al governo c’è la sinistra un trafficante sorride. Con il ministro Lamorgese gli sbarchi sono tornati ad aumentare. Questo purtroppo è un dato di fatto”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione Tagadà in onda su La7.