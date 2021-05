Iniziativa del dipartimento lavoro a sostegno della mozione per le riaperture di Fratelli d’Italia, Donazzan: una mobilitazione online per dire si alla sicurezza e no alle limitazioni arbitrarie della libertà

Chiama all’appello un Senatore di maggioranza’ è il titolo dell’iniziativa che abbiamo lanciato a livello nazionale sui social network come Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali in vista della discussione di domani in Senato della Repubblica della mozione per le riaperture presentata da Fratelli d’Italia. Vogliamo che ai rappresentanti dell’attuale maggioranza di governo giunga la voce delle imprese e delle partite IVA italiane soffocate da più di un anno di restrizioni e da ristori tardivi ed insufficienti”: è quanto afferma Elena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, commentando il lancio dell’iniziativa social.

“Al governo chiediamo di togliere il coprifuoco e l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto se distanziati, di superare i limiti per le visite in casa di amici e parenti e di riaprire tutte le attività commerciali, sportive e culturali effettuate in sicurezza” continua Donazzan, “in breve diciamo sì ai protocolli di sicurezza, e no alla limitazione arbitraria delle libertà”.

“Con un poderoso appello sui social network stiamo invitando gli italiani ad indirizzare una mail ad un Senatore di maggioranza del proprio territorio, chiedendogli domani di esprimersi in favore della mozione presentata da Fratelli d’Italia. Vogliamo evitare che la politica nazionale, ancora una volta, si sottragga al buon senso, al dovere di rappresentare le istanze degli italiani in sede Parlamentare” continua ancora Donazzan, che conclude “vogliamo che chi rappresenta la maggioranza si approcci alla votazione consapevole di ciò che domandano veramente gli italiani, evitando venga bocciata una mozione giusta, che risponde alle richieste di tanti imprenditori che da mesi stanno chiedendo al governo solamente di poter lavorare, in sicurezza”.