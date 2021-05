M.O., Delmastro: governo riferisca in Aula

“Il governo deve immediatamente riferire in Aula in ordine a quello che sta accadendo in Medio Oriente.

Il 6 maggio scorso il quotidiano Jerusalem Post ha denunciato il dirottamento dei fondi per la cooperazione internazionale a favore di organizzazioni terroristiche radicate in Cisgiordania. Soldi che provengono anche dall’Italia e sui quali il governo deve immediate spiegazioni. Oggi si versano lacrime di coccodrillo perché si continua a non voler sciogliere nodi opachi che vedono importanti responsabilità anche da parte del nostro Paese”.



Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri della Camera, intervenuto in Aula.