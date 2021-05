Alitalia, Silvestroni-Rotelli: approvazione risoluzione unitaria è vittoria Fdi

“Solo garantendo il lavoro di tutte le professionalità e delle competenze oggi presenti in Alitalia si può dotare l’Italia di un settore strategico nazionale come quello del comparto aereo. Oggi in Commissione Trasporti all’unanimità, Fratelli d’Italia impegna il governo a “ mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della forza lavoro oggi presente in Alitalia”. Per tutti gli 11mila lavoratori non abbiamo chiesto ammortizzatori sociali e redditi di cittadinanza ma il lavoro vero, quello che dà dignità e certezze alle famiglie. Tra i più bei risultati dell’attività svolta fino ad ora in Commissione Trasporti di Fratelli d’Italia a tutela dei lavoratori e migliaia di famiglie c’è quello raggiunto questa mattina con l’approvazione della risoluzione unitaria e l’accoglimento del punto fortemente voluto da Fratelli d’Italia sulla salvaguardia di tutta la forza lavoro presente in Alitalia, e non solo di una parte”.



Lo dichiarano Marco Silvestroni, Capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera e Mauro Rotelli, componente della Commissione Trasporti.