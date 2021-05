Covid, Bucalo: su riaperture Draghi come Conte

“Attività bloccate e limiti alla libertà personale continuano a rappresentare la normalità per il governo che si definisce “dei migliori”. Da molti mesi, titolari di ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri, dopo aver adeguato i propri locali alla normativa anti Covid sono ingannati con false promesse. Il governo Draghi come il governo Conte si dimostra incapace di dare risposte adeguate a quell’Italia che continua a gridare e a scendere in piazza, non per chiedere mancette ma per poter lavorare”.

Così, Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia.