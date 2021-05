Covid, Donzelli: ritardi del Governo comprimono libertà degli italiani

“Il governo Draghi segue la stessa triste linea del governo Conte, dimostrando di provare un perverso gusto nel limitare le libertà degli italiani e i diritti costituzionali. La colpa di queste perduranti limitazioni è delle Istituzioni che non riescono a far fronte alle necessità e ai bisogni dei cittadini. Così succede con le dosi dei vaccini che ad oggi ancora non sono disponibili in quantità adeguate a causa dell’incompetenza politica italiana ed Europea. Questi ritardi obbligano gli italiani a veder ulteriormente compresse le proprie libertà”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, ospite della trasmissione l’Aria che Tira su La7.