Covid, Meloni: oggi in Senato mozione Fdi su libertà e riaperture, se tutte le forze politiche che dicono di voler riaprire ci sosteranno l’Italia potrà tornare a respirare

«Il 27 aprile Fratelli d’Italia presentò l’odg per abolire il coprifuoco, ma tutti i partiti di maggioranza votarono contro o non parteciparono alla votazione. Oggi portiamo al Senato la mozione “Libertà e riaperture” dove chiediamo: via il coprifuoco, no all’obbligo delle mascherine all’aperto se distanziati, no ai limiti per le visite a casa di parenti e amici se fatte in sicurezza, riapertura di tutte le attività commerciali, sportive e culturali in sicurezza. Se tutte le forze politiche che dicono di volere le riaperture ci sosterranno, la mozione passerà e da dopodomani l’Italia e i suoi cittadini potranno tornare a respirare».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.