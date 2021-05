DL Sostegni, Trancassini: arrogante tentativo di silenziare opposizione

“È inaccettabile l’atteggiamento della maggioranza che in commissione Bilancio della Camera ha stabilito solo 4 ore di tempo per discutere il decreto Sostegni, un provvedimento importante per la Nazione e che deve affrontare tra gli altri temi come il tema degli affitti, cashback, lotteria degli scontrini, reddito di cittadinanza o costi fissi per le imprese. La cosa più inquietante è la netta chiusura arrivata dopo la richiesta di Fratelli d’Italia di un più ampio confronto. È chiaro a tutti l’arrogante tentativo di silenziare l’unica opposizione rappresentata in Parlamento. Prendiamo atto, infine, che con l’arrivo delle belle giornate, per la maggioranza la settimana lavorativa termina il giovedì alle ore 17: con buona pace dei cittadini che dal Parlamento si aspettano atti concreti per il loro futuro e la crisi economica”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Bilancio.