Nomina Moretti in Psc, interrogazione di Cirielli a Draghi

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al premier Mario Draghi per avere delucidazioni sulla imminente nomina di Mauro Moretti ad amministratore delegato del gruppo industriale Psc (di cui è già componente del Consiglio di Amministrazione), finanziato anche da azionisti pubblici come Fincantieri e Simest di Cassa Depositi e Prestiti”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “Mi chiedo come il Governo possa rimanere silente davanti a questa nomina, che arriva in un momento delicato della vicenda processuale che vede imputato, da ex ad di Ferrovie dello Stato, proprio Moretti per il disastro ferroviario di Viareggio. Chiederò, dunque, al Presidente del Consiglio dei Ministri di sapere se non ritenga inopportuna la nomina annunciata dal gruppo Psc, atteso che, nel 2017, fu proprio il Governo a sostituirlo in un’altra azienda pubblica (Leonardo) per la medesima vicenda. Sarebbe interessante anche conoscere quali ragioni hanno spinto i vertici aziendali di Psc a far ricadere la scelta proprio sul nome di Moretti e non su altre personalità (dirigenti, manager ecc..) che, come lui, operano da sempre nelle aziende dello Stato. Inviterò dunque il premier Draghi – conclude Cirielli – ad una riflessione approfondita, anche in segno di rispetto per i famigliari delle 32 vittime della tragedia di Viareggio, che legittimamente hanno accolto con proteste il nuovo incarico affidato a Moretti” conclude Cirielli.

