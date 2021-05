Ponte sullo stretto, Drago: Favorevoli ad opera strategica per il Sud e per l’Europa

“Fratelli d’Italia è a favore del ponte sullo stretto in quanto opera strategica. I dubbi che vengono presentati sul progetto a campata unica lasciano perplessi, perchè la sua ingegneria è invidiata in tutto il mondo. Ma soprattutto perchè il progetto è in fase molto avanzata, rispetto a quello a tre campate, e in fase esecutiva, quindi basta davvero poco per avviare la realizzazione del Ponte. Al punto in cui siamo non c’è più tempo di perdere tempo, vanno fatte scelte intelligenti che consentano di realizzare in tempi breve un’opera attesa da troppo tempo”.

Lo dice la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago partecipando al convegno “Il patto del ponte” che si è svolto in sala Nassyria al Senato.