Anni 20, Fitto-Fidanza: Pd che invoca censura si schiera con nemici dell’Italia

“È scandaloso che il Pd invochi la censura contro il programma Rai “Anni 20”, reo di aver mandato in onda un servizio sarcastico sulle tante contraddizioni dell’Unione Europea, a partire dall’insistenza per l’adozione obbligatoria del sistema Nutriscore e dalle folli norme sulla salute alimentare che soltanto negli ultimi giorni hanno visto la Commissione Europea dare il via libera agli insetti commestibili, al vino allungato con l’acqua e al latte estratto da piselli. La libertà di critica vale a senso unico, soltanto nei programmi da sempre idolatrati dalla sinistra”. È quanto dichiarano in una nota il Co-Presidente del gruppo dei Conservatori europei, Raffaele Fitto, e il Capodelegazione FdI-Ecr al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

“Guai a disturbare il manovratore, persino quando il manovratore non siede al Nazareno ma negli uffici di Bruxelles. Persino quando la critica cade su provvedimenti che tutti a parole dicono di contrastare ma poi, se lo fa il servizio pubblico in prima serata, ci si indigna schierandosi di fatto con i nemici dell’Italia che vogliono colpire il nostro Made in Italy. Il fatto che i vertici Rai, anziché difendere la libertà editoriale dei loro autori e giornalisti, si schierino per la censura la dice lunga sullo stato della libertà d’informazione in Italia”.

