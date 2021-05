Anni ’20, Montaruli: Pd scambia sevizio pubblico per pubblico al suo servizio

“La scure levatasi contro il programma anni20 per un servizio sul nutriscore e’ inaccettabile. Il Pd sta scambiando il servizio pubblico per uno strumento con cui mettere il pubblico al suo servizio. Forse si sono abituati alla compressione delle libertà fondamentali per pensare che si possa tollerare lo sproloquio di chi invoca punizioni nei confronti di giornalisti e redazioni. Se i riferimenti culturali della sinistra sono diventati i vermi della farina gialla e Fedez ciò non riguarda gli italiani a cui deve essere garantito pluralismo e libertà di opinione, senza quegli agguati del giorno dopo a cui stiamo assistendo in queste ore e che non si addicono alle democrazie”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.