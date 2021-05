Armenia, Fidanza: preoccupazione per sconfinamento militari azeri. Governo si faccia sentire

“Esprimiamo forte preoccupazione per le operazioni militari messe in atto dall’Azerbaigian nell’area di confine con l’Armenia, che hanno portato allo sconfinamento per alcuni chilometri nella zona del Lago Sev”. È quanto dichiara in una nota il responsabile Esteri di Fratelli d’Italia e Capodelegazione al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Si tratta di una provocazione che deve assolutamente rientrare, con il ritiro immediato delle truppe azere, per evitare una nuova ulteriore escalation nell’area. Facciamo appello al governo e alla comunità internazionale affinché si faccia sentire per ripristinare l’ordine, nel rispetto della piena sovranità e integrità territoriale della Repubblica di Armenia”.

Condividi