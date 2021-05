Covid, Gemmato: vaccino italiano fermo da mesi. Speranza continua a fare danni

“L’Istituto Superiore di Sanità ha un vaccino che dai primi risultati preclinici pubblicati anche da una nota rivista scientifica, garantirebbe 17 anni di copertura ma inspiegabilmente lo tiene chiuso in un cassetto da sei mesi. Lo stesso sottosegretario Costa ha confermato che il vaccino funziona ma le ricerche sono ferme. Tutto ciò si inserisce in una cornice più ampia che Fratelli d’Italia denuncia da tempo e cioè che il governo Draghi così come il governo Conte continua a subire il virus anziché aggredirlo. Parliamo di un vaccino italiano, con costi bassi e che farebbe risparmiare vite umane dando un impulso all’economia e un riconoscimento importante alla ricerca italiana. Il ministro Speranza continua a fare danni”.

Cosi Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione Mattino 5.