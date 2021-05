DL Sostegni, Frassinetti: necessario sostenere anche scuole paritarie

“Fratelli d’Italia chiede al governo di prevedere, nel decreto Sostegni bis, fondi anche per le scuole paritarie che sono state escluse dal primo decreto Sostegni. Insieme alla collega Carmela Ella Bucalo, ho presentato emendamenti affinché venissero impegnate risorse per le scuole paritarie, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Purtroppo, nel primo decreto Sostegni nessun finanziamento per le paritarie è stato previsto. Insisteremo presentando gli stessi emendamenti anche al decreto Sostegni bis, consapevoli che le scuole paritarie sono quelle ad aver pagato il prezzo più alto durante la pandemia. Se come sembra, anche i partiti della maggioranza concordano su questa necessità non si comprende come mai sussista ancora questa disparità di trattamento”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e responsabile dipartimento istruzione di FdI.