Immigrazione, Delmastro: blocco navale per fermare invasione incontrollata e Ong senza scrupoli

“Non è vero che i flussi migratori non si possono controllare. Il 14 maggio del 2019 erano sbarcati 1077 clandestini oggi sono più di 13mila, tredici volte tanto, con un aumento spropositato dei morti. Il blocco navale, più volte invocato da Fratelli d’Italia, è l’unico strumento idoneo per arrestare questa invasione incontrollata da parte di immigrati irregolari nulle nostre coste e per porre fine una volta per tutte all’inaccettabile traffico di essere umani da parte di ong senza scrupoli, che lucrano sulla vita e la morte delle persone”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro ospite della trasmissione di RAI3 Agorà.