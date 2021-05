Rai, Fazzolari: sinistra vuole reato di vilipendio all’UE

“L’intera sinistra mobilitata contro la trasmissione di Rai2 ‘Anni 20’ per un ottimo servizio sarcastico sulle recenti follie dell’Ue. Dopo le retate dei Ros a giornalisti e professori, colpevoli di criticare il presidente della Repubblica, si va affermando in Italia anche il reato di vilipendio all’Ue. Chi critica decisioni come i vermi commestibili, il semaforo alimentare, o i fallimenti della gestione dei vaccini deve essere oscurato, sanzionato e un domani sbattuto in gattabuia in catene. La deriva autoritaria in corso in Italia con il pretesto del Coronavirus sta assumendo contorni sempre più preoccupanti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.