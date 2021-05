Famiglia, Meloni: in fase delicata nessun aiuto concreto, governo presente solo per continuare a penalizzare le loro attività o per limitarne libertà

“In Italia, nonostante la fase delicata e le tante promesse, centinaia di migliaia di famiglie non hanno ricevuto aiuti concreti per poter andare avanti. Il governo è presente solo per continuare a penalizzare le loro attività o per limitarne le libertà con misure illogiche e puramente punitive come il coprifuoco.

Nella giornata internazionale della famiglia, la sinistra e il M5S (sempre in quota di maggioranza al governo) continuano la loro crociata per distruggerle”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni