Superbonus, Ciaburro: da Governo schiaffo ad aree monatne

“L’atteggiamento tenuto dal Governo sul Superbonus 110% è uno schiaffo in faccia alle aree montane, ai cittadini ed ai professionisti. In montagna un cantiere non può stare aperto ininterrottamente come a Roma. A fronte di dodici mesi di agibilità, a seconda delle gelate, è già una fortuna se un cantiere possa operare per sei mesi. Il mondo della montagna merita risposte, ed i continui silenzi del Governo sono ormai inaccettabili. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Cingolani ed agli altri ministeri competenti.”

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.