“Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie, ai cittadini, senza avere vere correlazioni con il contagio. Fratelli d’Italia chiede l’abolizione del coprifuoco subito e riaperture immediate come tante Nazioni del mondo”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.