DDL Zan, Fidanza: in piazza Duomo perche vogliamo continuare a essere liberi e non accettiamo bavagli

“In piazza Duomo abbiamo ribadito ancora una volta il nostro no al Ddl Zan perché vogliamo continuare a essere liberi. La piazza si è riempita di cittadini che non vogliono farsi mettere il bavaglio, che sono contrari a questa follia e che rivendicano la loro libertà senza alcuna forma di discriminazione. Il Ddl Zan è una legge ideologica, profondamente sbagliata e anti democratica. Per questo deve essere fermato. Siamo in guerra contro un nemico subdolo e pericoloso. Dietro questa follia del politicamente corretto ci sono ragioni economiche, ci sono interessi finanziari che spingono verso la creazione di una società senza identità. Voglio un mondo a una dimensione, in cui tutto quello che ci caratterizza viene annullato, per costruire consumatori perfetti per il mercato globale. A tutto questo diciamo no”.

Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, in piazza Duomo per la manifestazione #restiamoliberi.