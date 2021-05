Difesa – visita hub vaccinali di la Maddalena, Deidda: organizzazione perfetta grazie alla collaborazione tra forze armate, ats, volontari e protezione civile

“Non posso che applaudire la perfetta organizzazione degli hub vaccinali messi in campo dall’amministrazione comunale di La Maddalena, insieme all’Ats, alla Protezione Civile, ai volontari e al personale delle nostre Forze Armate, Esercito e Marina Militare”, dichiara Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in Commissione Difesa che, proprio questa mattina, ha visitato gli hub vaccinali, da ieri e fino a domani operativi nell’Isola di La Maddalena, accompagnato dal Sindaco Fabio Lai, dal Vicesindaco Federica Porcu e dal Colonello dell’Esercito Stefano Ciancia nell’ex Arsenale e dal Capitano di Vascello nella Scuola Sottufficiali della Marina Militare;



“L’importanza delle capacità organizzative e professionali delle nostre Forze Armate al fianco dei cittadini – afferma Deidda – dimostra, ancora una volta, la necessità di rivedere la legge 244 e il rinnovo del contratto. Qualcuno diceva più medici e meno militari ma oggi si deve ricredere. Ci sono più medici e sono militari. Un ringraziamento, questo, che comunicherò al Ministro Guerini e ai Vertici di Forza Armata per il contributo dato alla nostra Terra”, conclude l’Esponente di FdI

