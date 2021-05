Fisco, Meloni: agenzia delle entrate prepara 90mila accertamenti contro imprenditori e professionisti, fdi chiede al Governo di bloccare follia

“Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese, l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90mila accertamenti fiscali contro professionisti e imprenditori. Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di bloccare questa follia. Servono nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio per lavoratori autonomi e partite iva sovraindebitate. La ripartenza va pianificata alleggerendo il peso fiscale per imprenditori e famiglie e non tartassando chi combatte per tenere in piedi il sistema Italia”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.