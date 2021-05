DL Sostegni, Ferro: basta chiusure, serve coraggio per ripartire

“Dopo più di un anno, il Covid non può più essere trattato come un’emergenza ma come una condizione strutturale di cui si conoscono gli effetti sanitari e sociali. Occorre lavorare sul rilancio dell’economia e non fermarsi agli annunci della maggioranza. Ci saremmo aspettati interventi di altro tenore soprattutto per quelle categorie, autonomi, stagionali e Partite Iva, che hanno pagato un prezzo altissimo. L’inadeguatezza degli indennizzi previsti dal governo Draghi sono sotto gli occhi di tutti. Il coprifuoco, inutile nella diffusione del virus come confermato da autorevoli studi scientifici, sta devastando un’intera economia e seppellendo tutto il comparto del turismo. È arrivato il momento del coraggio, il governo non deve e non può più imporre chiusure alle attività, ma è ora di dare protocolli di sicurezza e controllare che questi vengano rispettati”.



Così Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, intervenendo in Aula sul Dl Sostegni.