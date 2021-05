DL Sostegni, Foti: commissione bilancio plotone di esecuzione

“La commissione Bilancio è stata un plotone di esecuzione che ha falcidiato gli emendamenti di Fratelli d’Italia. Non ci stiamo a un’Aula supina che si inginocchia alla protervia del governo. Queste nostre proposte non si sono volute esaminare e il governo ottiene oggi un risultato solo con l’arroganza del voto di fiducia”.

Cosi Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sul Dl Sostegni.

“Dall’inizio della legislatura – ha concluso Foti – il governo ha agito solo nel nome dell’urgenza ma non c’è bisogno di tenere aperte le Camere se poi queste non sono mai deputate al confronto. Ora già si annuncia un altro provvedimento a colpi di urgenza. La verità è che non state restituendo alle imprese ciò che hanno perso con la pandemia”.