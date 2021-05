DL Sostegni, Frassinetti: da Governo coperture esigue

“Il decreto Sostegni non risolve gli aspetti più gravi che riguardano le attività produttive del Paese. Noi ci saremmo aspettati interventi di ben altro tenore per le categorie colpite, ma riscontriamo inadeguatezza e coperture esigue rispetto alle perdite. Era necessario intervenire sui costi fissi che gravano sulle imprese e che diventano insostenibili sia per il calo del fatturato che per i tempi che si allungano. E anche sulla scuola, non ci sono fondi, neanche un euro per le paritarie che hanno avuto molte difficoltà in questo periodo. Occorre intervenire con urgenza anche su questo aspetto. Fratelli d’Italia ha presentato numerosi emendamenti, quasi tutti rigettati, che avrebbero contribuito a dare respiro alle categorie colpite”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, intervenendo in Aula sul Dl Sostegni.