DL Sostegni, Trancassini: maggioranza silenzia le opposizioni e dibattito democratico

“Questa maggioranza continua nel tentativo di silenziare le opposizioni con conseguente umiliazione della dialettica politica e democratica. Giovedì in commissione Bilancio il dibattito è stato chiuso alle ore 17 dal Presidente, in modo del tutto arbitrario e ingiustificato, tanta era la voglia di iniziare il fine settimana lungo e di evitare ogni confronto sul testo. Non siamo così riusciti a discutere le tante proposte emendative utili a migliorare il decreto. Fratelli d’Italia continuerà nel proprio compito di dare voce a chi è stato privato delle proprie libertà, prima fra tutte quella di lavorare, e non smetterà di denunciare le prepotenze di una maggioranza che continua a sottrarsi a qualsiasi forma di confronto politico”.



Così Il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, intervenuto in Aula durante l’esame del Decreto Sostegni.