Lazio: arriva in aula la crisi Alitalia

“Finalmente il tema ‘crisi Alitalia’, come da FdI più volte sollecitato, arriva all’attenzione dell’aula consiliare e sarà oggetto mercoledì prossimo di una seduta straordinaria. Sarà l’occasione per accendere i riflettori sul presente ma soprattutto sul futuro della nostra compagnia di bandiera e per tenere alta l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un patrimonio nazionale che rischia ogni giorno che passa di depauperarsi sempre di più. Migliaia di posti di lavoro sono a rischio e all’orizzonte quello che si intravede è il definitivo ridimensionamento , e quindi la fine, di Alitalia. Dobbiamo in tutti i modi e in tutte le sedi impedire che l’Italia perda un asset strategico fondamentale. Anche la Regione Lazio, direttamente interessata dalle forti ripercussioni che una compagnia di bandiera ridotta ai mini termini avrebbe sul territorio, deve fare la sua parte. Come FdI abbiamo presentato una mozione dove chiediamo a Zingaretti un impegno concreto attraverso la partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale di Alitalia con una propria quota. Sarebbe un segnale chiaro e concreto per il suo rilancio.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali di FdI.