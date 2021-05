Covid, Delmastro: coprifuoco? Governo allunga solo il guinzaglio

“Il coprifuoco colpisce le libertà costituzionali di ogni cittadino e con il suo prolungamento alle 23 il governo allunga semplicemente il guinzaglio. È un regime illiberale da Cina comunista: per Fratelli d’italia le riaperture non sono cronoprogrammate, ma solo posticipate per l’ennesima volta. Quanto alla vicinanza al mondo della ristorazione chiuso per decreto, segnaliamo che nel Dl Sostegni ci sono 200milioni di euro per la filiera: peccato che il 28 aprile 2020 quel genio del ministro Di Maio ha donato 613 milioni alla cooperazione internazionale. Trovo criminale stanziare al resto del mondo tre volte tanto rispetto ai sostegni alle aziende che hanno chiuso per decreto”.