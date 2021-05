Covid, Donzelli: senza senso riaprire piscine a luglio e impianti sci a maggio

“Il coprifuoco è una misura decisa dalla politica perché il Cts non l’ha mai chiesto. È un provvedimento vessatorio e va eliminato e spostare l’orario di un’ora non serve. Sin dall’inizio della pandemia i governi hanno pensato solo a limitare le libertà degli italiani, incolpandoli ingiustamente e tenendoli sotto pressione, mentre non hanno fatto nulla per rafforzare la sanità con le cure domiciliari o l’assistenza agli anziani, oppure per mettere in sicurezza i mezzi di trasporto pubblico e le scuole. Gli italiani si sono dimostrati disposti a fare sacrifici ma devono capire le decisioni: riaprire le piscine a luglio o riattivare gli impianti di sci a maggio non ha senso”.

Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, intervenendo a Rainews 24.