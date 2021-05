Sport, Lollobrigida: ha ragione Barelli, su piscine al chiuso Governo irresponsabile

“Comprendiamo e sosteniamo la forte denuncia del presidente di Federnuoto Paolo Barelli, che ha definito ‘una vergogna’ e una ‘drammatica persecuzione’ la decisione del Governo di impedire la riapertura immediata delle piscine italiane al chiuso”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Noi lo diciamo da tempo: consentire a tutte le attività, impianti sportivi compresi, di tornare alla normalità nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza darebbe una boccata d’ossigeno a settori utili e strategici, come appunto le imprese natatorie, da troppo tempo in ginocchio a causa delle chiusure imposte per decreto. Ha pienamente ragione Barelli quando afferma che prolungare l’inattività è una scelta irresponsabile, che rischia di mandare ‘gambe all’aria qualche migliaio di società e impianti sportivi’ e che il Governo dovrebbe allora prevedere ‘contributi veri, e non elemosina’ a società sportive e ai gestori’. Fratelli d’Italia, ancora una volta, chiede che venga rivisto il calendario delle riaperture consentendo alle piscine coperte di ritornare immediatamente attive”, conclude Lollobrigida.

