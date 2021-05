Toscana, Petrucci: Caos e code, la disorganizzazione della Sanità toscana vanifica la funzionalità dell’hub di Ospedaletto

“Nonostante il Comune di Pisa abbia individuato e messo a disposizione una zona idonea e funzionale per la somministrazione dei vaccini, la disorganizzazione della Sanità toscana crea situazioni spiacevoli. Code di ore e caos si sono registrati all’hub di Opsedaletto, con decine di persone, anche anziani, in piedi sotto il sole. Ritardi di un paio d’ore, un assembramento a cielo aperto con i vaccinandi costretti a rimanere in piedi in attesa del proprio turno. Più volte, in Consiglio regionale, abbiamo denunciato la disorganizzazione della campagna vaccinale toscana: dai ritardi, ai portali che vanno in tilt, alle categorie fragili ancora in attesa dei vaccini” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.

