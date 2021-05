Tutela vittime, Pellegrino: Marocchinate violenza su nostra popolazione non sia dimenticata

“Il Dipartimento tutela vittime di FdI raccoglie l’invito delle associazioni che da anni si battono per il ricordo dei massacri e degli stupri perpetrati nel ’44 dal corpo di spedizione francese goumiers sugli italiani di Sicilia, Ciociaria e Toscana e si unisce alle celebrazioni in memoria delle Vittime delle marocchinate, nell’augurio che presto venga sancita una Giornata nazionale istituzionale. Auspichiamo su questo una maggiore sensibilità da parte del Parlamento che, con la scusa incommentabile che ormai sono morti sia vittime che carnefici, ha bocciato nel 2018 la proposta del Sen. Massimo Ruspandini per la istituzione di una commissione d’inchiesta su quegli stupri.

Nonostante la si voglia cancellare quella ferita è ancora aperta: far emergere questa verità è il primo atto che potrà restituire giustizia e dignità alle sofferenze patite dagli uomini e dalle donne della nostra terra”. Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia.