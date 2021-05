Ue, Fitto: trasparenza e responsabilità siano alla base utilizzo del Recovery e Resilience Facility

“Trasparenza e responsabilità siano alla base dell’utilizzo del Recovery e Resilience Facility. Principi che in questa fase iniziale sono spesso venuti meno. Infatti, molti parlamenti nazionali sono stati totalmente svuotati del loro ruolo senza poter esprimere un giudizio di merito, e soprattutto hanno dovuto ratificare decisioni definite esclusivamente nel rapporto tra governi nazionali e Commissione. Inoltre la pubblicazione dei Piani sui siti istituzionali dei governi è stata spesso ritardata e senza valide spiegazioni”.

Così oggi il copresidente del gruppo Ecr-FdI, Raffaele Fitto, intervenendo in Plenaria a Bruxelles a nome del gruppo, alla presenza dei Commissari Ue Dombrovskis e Gentiloni. “Questo è un passaggio decisivo per ristabilire la fiducia con i cittadini europei, garantendo un risultato efficace di questo strumento”.

