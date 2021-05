Air Italy, via ai licenziamenti, Silvestroni-Rotelli-Deidda: Governo dimostra totale disinteresse per la compagnia aerea. Solidarietà ai lavoratori

“Dispiace e fa rabbia leggere le notizie sull’esito dell’incontro tra i liquidatori della Compagnia aerea Air Italy e la rappresentanza sindacale che conferma la ferma volontà di continuare la procedura dei licenziamenti, ma anche che il Governo e il Ministero del Lavoro non abbiano mai convocato né l’azienda né la rappresentanza sindacale. Questo, ancora una volta, dimostra come una parte delle responsabilità ricada proprio sul Governo e quelli precedenti, con un completo disinteresse sulla crisi di una compagnia aerea che funzionava e, addirittura, aveva dei contratti in essere con il Ministero della Difesa. Come Fratelli d’Italia abbiamo, attraverso atti e interrogazioni, sollecitato i Governi, chiedendo trasparenza e risposte mai arrivate, come quella di convocare un tavolo di riforma sul settore aereo. Siamo sconcertati davanti a questo menefreghismo e ribadiamo la nostra solidarietà ai lavoratori di Air Italy. Da quando era Meridiana al passaggio di Air Italy, basta ricordare le dichiarazioni di Renzi e Del Rio, ci sono precise responsabilità”, è quanto dichiara il Capogruppo in Commissione Trasporti Marco Silvestroni insieme ai colleghi Mauro Rotelli e Salvatore Deidda

