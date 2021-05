DL Sostegni, Ciaburro: nostra battaglia su zone montane condivisa da Governo

“Abbiamo richiesto e ottenuto dal governo un parere favorevole sul nostro Odg per la tutela del territorio montano. Sono necessari più fondi per poter mantenere le risorse ai livelli pre pandemia, evitando così una desertificazione. Viste inoltre le particolari condizioni climatiche che interessano i territori montani chiediamo tempistiche diverse per la realizzazione delle opere del superbonus. Il voto favorevole del governo conferma l’efficacia delle battaglie portate avanti in questi mesi da Fratelli d’Italia, con la sua opposizione responsabile”.



Lo dichiara in Aula Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.